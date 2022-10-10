【經濟衰退】中國PMI進入收縮區 怎定當中牛熊分界？

繼財新9月中國製造業錄得48.1的收縮水平後，財新最新公布的中國服務業PMI也再度陷入收縮區。9月財新中國服務業PMI，由8月的55跌至49.3，是四個月新低，並且是自5月以來再次回到收縮區，遠差過市場預期的54.4。PMI是經濟好壞的領先指標，當中榮枯分界綫是怎劃分？

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投資者先要認識甚麼是PMI，詳細請見：「製造業PMI」 經濟領先指標

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為甚麼中國PMI數據也有分官方和財新？詳細可見：內地2個PMI 究竟有何分別

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中國9月PMI低走原因為何？以下組圖有財新經濟師拆解

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