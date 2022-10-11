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【CFA教投資】跌市出擊要先懂得「護城河」法則

財金 15:11 2022/10/11

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港股近日迎來波時期，雖然偶有反彈，惟整體弱勢未改，萬七關再次失守。假如現時想入市投資，於估值低谷把握機會，在發掘具潛力股票時，最重要是看價值，而要衡量一家公司價值，應看其護城河有幾深及闊。

...

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : CFA教投資

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