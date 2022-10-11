【CFA教投資】跌市出擊要先懂得「護城河」法則 財金 15:11 2022/10/11 分享： 分享： 港股近日迎來波時期，雖然偶有反彈，惟整體弱勢未改，萬七關再次失守。假如現時想入市投資，於估值低谷把握機會，在發掘具潛力股票時，最重要是看價值，而要衡量一家公司價值，應看其護城河有幾深及闊。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA 欄名 : CFA教投資 最新專欄文章 【CFA教投資】買反向ETF有甚麼要注意？ 今日 【CFA教投資】買反向ETF有甚麼要注意？ 【CFA教投資】投資ETF有六大要點須知 2022/10/08 【CFA教投資】投資ETF有六大要點須知 【CFA教投資】輕鬆開展人生第一次投資之旅 2022/10/05 【CFA教投資】輕鬆開展人生第一次投資之旅 【CFA教投資】3大指標看香港資金流向 2022/09/30 【CFA教投資】3大指標看香港資金流向 【CFA教投資】加息遏樓價 解析買樓壓測降至2厘影響 2022/09/27 【CFA教投資】加息遏樓價 解析買樓壓測降至2厘影響 股票 巴菲特 港股 經濟