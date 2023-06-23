能源的「不可能三角」 宏觀 10:15 2023/06/23 分享： 分享： 現代金融領域中有一個著名的「不可能三角」理論，即一個國家不可能同時實現資本流動自由、貨幣政策的獨立性和滙率的穩定性，而能源領域也有「不可能三角」理論。 能源「不可能三角」理論，是指綠色清潔、安全穩定、及價格低廉，三者無法同時兼顧。 要了解歐洲能源「不可能三角」，可按圖片瀏覽 ▼點擊圖片放大 +4 +3 欲知更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 綠色能源 最新專欄文章 【綠色能源系列】地熱科技新突破 能源巨擘追捧 2023/06/20 【綠色能源系列】地熱科技新突破 能源巨擘追捧 【綠色能源系列】「水能」成本低 可供廉價電力 2023/06/18 【綠色能源系列】「水能」成本低 可供廉價電力 【綠色能源系列】可再生能源 清潔又用之不竭 2023/06/13 【綠色能源系列】可再生能源 清潔又用之不竭 【綠色能源系列】風力發電場 可建於陸上海上 2023/06/11 【綠色能源系列】風力發電場 可建於陸上海上 能源供應 能源危機 新能源 歐洲 俄羅斯 天然氣