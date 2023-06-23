能源的「不可能三角」

現代金融領域中有一個著名的「不可能三角」理論，即一個國家不可能同時實現資本流動自由、貨幣政策的獨立性和滙率的穩定性，而能源領域也有「不可能三角」理論。

能源「不可能三角」理論，是指綠色清潔、安全穩定、及價格低廉，三者無法同時兼顧。

要了解歐洲能源「不可能三角」，可按圖片瀏覽

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

欲知更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

...