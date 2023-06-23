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能源的「不可能三角」

宏觀 10:15 2023/06/23

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現代金融領域中有一個著名的「不可能三角」理論，即一個國家不可能同時實現資本流動自由、貨幣政策的獨立性和滙率的穩定性，而能源領域也有「不可能三角」理論。

能源「不可能三角」理論，是指綠色清潔、安全穩定、及價格低廉，三者無法同時兼顧。

要了解歐洲能源「不可能三角」，可按圖片瀏覽

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欄名 : 綠色能源

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