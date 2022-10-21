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據報iPhone 14 Plus大削4成訂單 哪些港股屬蘋果產業鏈料遭殃？

財金 14:22 2022/10/21

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早前外媒報道，蘋果（Apple，美：AAPL）正削減新推出手機iPhone 14 Plus的產量，據最新業界透露，砍單幅度高達4成，出貨量目標下調至1000萬部左右。雖然消息指，蘋果打算由其他機型來補足總出貨量的缺口，iPhone 14 Plus作為年度系列旗艦機，對蘋果及產業鏈的毛利表現至關重要，是次削單，在港一批「果鏈」（蘋果產業鏈）公司亦勢遭殃。

報道指，蘋果已通知至少一家中國製造商立即停止生產iPhone 14 Plus零組件，同時採購團隊重新評估產品的市場需求。iPhone 14 Plus為iPhone 14 的大螢幕版本，報道指，兩家蘋果下游中國組裝供應商被分別削減70%及90%產量，而該供應商是生產該特定模組。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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