為甚麼中國70大中城市樓價指數總體變化 要靠外媒測算？

中國官方每月均會公布70大中城市新建住宅及二手住宅價格變化情況，然而當中衍生的指數測算數字均引用外媒，為何如此？

首先，先認識甚麼是中國70大中城市樓價指數，當中包括哪70大中城市。

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《路透》根據國家統計局數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數，按年跌幅擴大至1.5%，跌幅再創2015年8月以來最大，並是連續第5個月下跌。9月數據按月跌0.2%，跌幅按月收窄。9月70個大中城市中，新建住宅價格上升的有15個，較8月減少4個，持平有1個，下跌的城市增至54個。

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