美股見底未  參考「恐慌指數」？

近期美股稍為喘定，並在低位持續反彈。市場關注美股是否是已見底。有分析認為，可留意有「恐慌指數」之稱的美股VIX指數的走勢。

富國銀行策略師Christopher Harvey表示，當芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）從現在的約30點升至40點上方時，這可能與美國聯儲局恢復降息並形成「鮑威爾看跌期權」同時出現，美股應該會看到一個「可買入的底部」。

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據過去逾20年的VIX資料，發現每當VIX指數超過40時，儲局通常即將開始降息或已經開始降息。寬鬆的貨幣政策通常對股市有利，因為較低的利率使股票看起來比債券或貨幣市場產品更具吸引力。

數據反顯VIX指數的飈升與儲局的行動之間存在密切的關係。當VIX指數突破40時，即2001年9月、2002年7月、2008年9月、2020年2月、2020年10月，儲局即將開啟或已經進入寬鬆周期。

就近期而言，VIX指數自2020年10月以來從未超過40點。富國銀行分析師因而認為，在當前的市場週期中VIX指數沒有達到40點上方，這意味着市場可能尚未觸底。

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責任編輯︰錢家鋒

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