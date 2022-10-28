Meta績後瀉2成失光環  科企龍頭FAANG 變身MATANA  

Facebook母企Meta（美：META）業績不如市場預期，加上預期2023年營運虧損繼續大幅增長，業績後Meta股價勁瀉逾2成，市場憂慮Meta往後績表現。

Meta第三季業績反映季內純利大跌49%至43.95億美元，每股盈利1.64美元，低於預期的1.89美元。Meta收入跌4%至227.14億美元，低於預期的273.8億美元，首次連續兩季收入下跌，成本及開支大增19%至220.5億美元。

業績失色，Meta股價受壓。今年以來，Meta股價已累計勁跌跌7成，是美股大型科技股中跌幅最勁。自從Meta重錘推元宇宙業務，帶動成本上漲及虧損擴的問題。

Meta的主要業務Facebook，曾是市場熱捧的科技局巨企。投資者以將美股市場上5隻熱捧科技股合稱為「FAANG」。FAANG是美股5大科網巨擘的合稱，分別是Facebook、Apple、Amazon、Netflix及Google母公司Alphabet。

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然而Facebook變身Meta後表現大不如前，影視串流平台Netflix亦因近年訂戶人數回落受市場質疑其增長故事。隨着Meta及Netflix光環減退後，有分析選出新的科企明星股組合，並以「MATANA」稱之。

Constellation Research首席分析師及創辦人Ray Wang日前提出MATANA的說法，並指Meta及Netflix都需要被重新評估，尤其是 Meta，更需要有新的計劃。

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