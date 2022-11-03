【收息攻略】勿被高息沖昏頭腦 銀行定存提早拎損失「可大可小」 財金 13:30 2022/11/03 分享： 分享： 聯儲局加息四分三厘，港銀「搶錢」三個月定期利率不少已攀升至逾4厘。存戶想穩贏賺息，放銀行做定期自然是首選，然而一旦急需周轉，需提出取出定期存款，除了失去到期利息，還要支付手續費，且當中虧損還「可大可小」。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【收息攻略】存款證5萬可入場 去銀行買存款證好過做定期？ 今日 【收息攻略】存款證5萬可入場 去銀行買存款證好過做定期？ 雙十一「季前賽」已開鑼 天貓淘寶今年不只減價搶客 2022/11/02 雙十一「季前賽」已開鑼 天貓淘寶今年不只減價搶客 HIBOR15連升兼創15年新高 本港關鍵利率不止它？ 2022/11/02 HIBOR15連升兼創15年新高 本港關鍵利率不止它？ 【收息攻略】兌換外幣做定存 賺「滙」又賺「息」？ 2022/10/31 【收息攻略】兌換外幣做定存 賺「滙」又賺「息」？ 科指期貨誤觸「熔斷」 港交所喊停的市場波動調節機制是甚麼？ 2022/10/31 科指期貨誤觸「熔斷」 港交所喊停的市場波動調節機制是甚麼？ 加息 定期存款