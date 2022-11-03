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【收息攻略】勿被高息沖昏頭腦 銀行定存提早拎損失「可大可小」

財金 13:30 2022/11/03

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聯儲局加息四分三厘，港銀「搶錢」三個月定期利率不少已攀升至逾4厘。存戶想穩贏賺息，放銀行做定期自然是首選，然而一旦急需周轉，需提出取出定期存款，除了失去到期利息，還要支付手續費，且當中虧損還「可大可小」。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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