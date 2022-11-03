美國本港相繼加息   本港加息看哪些條件

美國及本港相繼加息，不過本港的息口加幅仍低於美國。

一如預期，美國聯儲局再加息75點子，至3.75厘至4厘，是連續第4次加息0.75厘，為2008年以來最高水平，今年已累計加息375個基點。

美股國加息後，本港有銀行隨即跟隨加息。香港滙豐宣布，由周五（4日）起上調港元最優惠利率（P）0.25厘，由年利率5.125厘調高至5.375厘。滙豐對上一次於今年9月23日調整港元最優惠利率，當時加息0.125厘。恒生銀行跟隨滙豐加P，最優惠利率調高至5.375厘。今以來滙豐加P息兩次，共0.375厘。

雖然本港銀行有跟隨美國加息，加息幅度仍落後於美國，這情況在以往的加息周期均有出現。本港銀行一般不會與美國同步加息，而本港銀行的加息考慮主要受本港銀行體系結餘及港美拆息息差的走向影響。

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在港元與美元聯繫滙率制度下，理論上港息應該跟隨美息變動。倘美國踏入加息周期，當美息續提升，本港加息只是時間問題。不過在美加周期初段，港息未必即時跟加，通常會滯後。

至於港息幾時會跟隨美國加息，則取決於兩大因素，分別是本港銀行體系結餘水平及港美息差。

銀行體系結餘方面，現時逾1,000億港元，較早前已大幅回落。

另外，當美國加息而港息不變，則令港美息差逐步擴闊，套息交易活動反映資金從港元流出，令加息壓力增。

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