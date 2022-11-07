【一文看清】二十大後 市場對中國放寬清零預測

中共二十大會議前一度熱傳內地放寬清零計劃，結果二十大後中央堅持動態清零不動搖，放寬防疫限制憧憬即時冷卻，然而近期券商及中外名家又再度預期放寬時間表，盡管11月5日國務院聯防聯控機制堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖，惟投資者還是應留意二十大以來，市場對放寬清零的預測。

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中國政府雖然最新說法是要減持動態清零，但近來中外名家都對放寬清零有新預期說法

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摩根士丹利首席中國經濟學家教路，如何發現中國政府動態清零政策的轉向先兆。詳見以下組圖！

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