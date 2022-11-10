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受累元宇宙 Meta裁員1.1萬人  了解元宇宙領域

科技 17:25 2022/11/10

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Facebook（FB）母公司Meta（美：META）將裁員超過1.1萬人，並凍結招聘至明年一季度。這是該公司史上規模最大的一次裁員，且可能是過去一年來美國科技公司中裁員數量最多的一次。

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Meta周三早上開始進行大規模裁員的行動，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，「今天我要分享一些我們在Meta歷史上做出的最困難的改變。我決定將我們的團隊規模縮減 13% 左右，並讓超過11,000名具有才能的員工離職。」

Meta近期業績倒退，主要由於Meta元宇宙發展失利，投入過於龐大的金額，導致現在的窘境。由去年起集團重點投資元宇宙業領域，甚至於去年10月，將公司名由Facebook改為Meta，以反映公司業務重心轉向元宇宙，惟一年來元宇宙的發展未如預預期。

對於元宇宙，簡單來說，元宇宙指一個脫胎於現實的綫上平行世界，民眾用虛擬身份、虛擬資產，進行各式各樣的活動，享受沉浸式體驗。值得留意的是，元宇宙的背後需要靠不少科技支持，如5G、雲端、智能眼鏡、區塊鏈、AI計算等，當中的虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）技術對元宇宙構建發展甚為重要，因為虛擬世界所有場景都需要透過硬件設備去呈現，而透過VR或AR，才可將元宇宙與現實世界連綫接通，讓用家達到沉浸式體驗。

要了解元宇宙，請按圖片瀏覽

    點擊圖片放大

責任編輯︰錢家鋒

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朱克伯格 裁員 美國 VR AR Facebook

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