Bitcoin價格暴跌 蓋茨「博傻理論」應驗？

全球第二大虛擬資產交易所FTX爆出財務危機，拖累加密貨幣價格暴跌。 事實上，截至11月11日比特別價格仍高於1.7萬美元，惟今年以來已累跌超過6成。微軟創辦人比爾蓋茨曾多度唱淡虛擬貨幣，更直指加密貨幣和非同質化代幣（NFT）等項目，是基於「博傻理論」（Greater Fool Theory）的騙局。本文主要介紹甚麼是 「博傻理論」。

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加密貨幣大跌看似應驗了比爾蓋茨所說「博傻理論」，投資者先認識此理論。

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蓋茨睇淡加密貨幣的價值，如今暴跌是否登入應驗了其「博傻理論」之說？詳見以下組圖

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