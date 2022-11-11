  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Bitcoin價格暴跌 蓋茨「博傻理論」應驗？

宏觀 16:03 2022/11/11

分享：

分享：

全球第二大虛擬資產交易所FTX爆出財務危機，拖累加密貨幣價格暴跌。 事實上，截至11月11日比特別價格仍高於1.7萬美元，惟今年以來已累跌超過6成。微軟創辦人比爾蓋茨曾多度唱淡虛擬貨幣，更直指加密貨幣和非同質化代幣（NFT）等項目，是基於「博傻理論」（Greater Fool Theory）的騙局。本文主要介紹甚麼是 「博傻理論」。

    點擊圖片放大
    +2

加密貨幣大跌看似應驗了比爾蓋茨所說「博傻理論」，投資者先認識此理論。

    點擊圖片放大
    +2

蓋茨睇淡加密貨幣的價值，如今暴跌是否登入應驗了其「博傻理論」之說？詳見以下組圖

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★
加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

【一文看清】二十大後 市場對中國放寬清零預測
2022/11/08
【一文看清】二十大後 市場對中國放寬清零預測
美滙強弱左右環球經濟表現 為何美元有如此具大影響力？
2022/11/07
美滙強弱左右環球經濟表現 為何美元有如此具大影響力？
【收息攻略】勿被高息沖昏頭腦 銀行定存提早拎損失「可大可小」
2022/11/04
【收息攻略】勿被高息沖昏頭腦 銀行定存提早拎損失「可大可小」
【收息攻略】存款證5萬可入場 去銀行買存款證好過做定期？
2022/11/04
【收息攻略】存款證5萬可入場 去銀行買存款證好過做定期？
雙十一「季前賽」已開鑼 天貓淘寶今年不只減價搶客
2022/11/02
雙十一「季前賽」已開鑼 天貓淘寶今年不只減價搶客
比爾蓋茨 NFT 虛擬貨幣

下一篇文章

美國生產力下跌的有趣觀點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

HIBOR15連升兼創15年新高 本港關鍵利率不止它？
HIBOR15連升兼創15年新高 本港關鍵利率不止它？
美國第3季GDP增長強勁有何啟示？
美國第3季GDP增長強勁有何啟示？
【一文看清】二十大後 市場對中國放寬清零預測
【一文看清】二十大後 市場對中國放寬清零預測
【軟着陸現曙光】離職率對美國經濟的啟示
【軟着陸現曙光】離職率對美國經濟的啟示
GDP 的修訂是否遵循某種規率？
GDP 的修訂是否遵循某種規率？
美聯儲局為何寧願「過鷹」勿「過鴿」？
美聯儲局為何寧願「過鷹」勿「過鴿」？