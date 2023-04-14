  • 27°C
香港時間 : 2023414日 (週五) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金價創史上第二高收市價 買金礦股槓桿黃金？

財金 09:59 2023/04/14

分享：

分享：

受銀行危機影響，市場避險情緒升溫，美聯儲加息預期大幅減弱，3月以來金價一路上揚，紐約6月期金4月13日收市升30.4美元，報每盎司2055.3美元，創下歷來第二高收市價，升幅1.5%。山東黃金 （01787） 、招金 （01818） 等多隻金礦股於4月14日早上集體創新高，部分升幅達半成（數倍於金價升幅），事實上金礦股表現向來與金價關係密切，且是金價升跌幅的倍數，金礦股為何會是金價表現的放大器？

    點擊圖片放大
    +6
    +5

睇好金價前景，選金礦股還是黃金ETF更佳？請詳見以下組圖。

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★
加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

3招輕鬆跟股神巴菲特投資日股？
2023/04/13
3招輕鬆跟股神巴菲特投資日股？
港交所將推「互換通」 投資者有何好處？
2023/04/12
港交所將推「互換通」 投資者有何好處？
OPEC+減產推升油價 認識聯合壟斷「卡特爾」
2023/04/11
OPEC+減產推升油價 認識聯合壟斷「卡特爾」
海南島「封關」？ 變身「香港+佛羅里達」混合體
2023/04/06
海南島「封關」？ 變身「香港+佛羅里達」混合體
內地科網掀起分拆潮 解體或分拆都有利股東？
2023/04/03
內地科網掀起分拆潮 解體或分拆都有利股東？
黃金股 港股 金價 黃金 ETF

上一篇文章

金管局不停接錢 本港銀行體系結餘跌穿600億 何時才停止？

下一篇文章

【CFA教財務】拆解美國銀行資金不匹配危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金價創史上第二高收市價 買金礦股槓桿黃金？
金價創史上第二高收市價 買金礦股槓桿黃金？
金管局不停接錢 本港銀行體系結餘跌穿600億 何時才停止？
金管局不停接錢 本港銀行體系結餘跌穿600億 何時才停止？
【CFA教財務】拆解美國銀行資金不匹配危機
【CFA教財務】拆解美國銀行資金不匹配危機
3招輕鬆跟股神巴菲特投資日股？
3招輕鬆跟股神巴菲特投資日股？
騰訊大股東存股入CCASS CCASS存倉變化有何啟示？
騰訊大股東存股入CCASS CCASS存倉變化有何啟示？
預付遠期合約的爭議
預付遠期合約的爭議