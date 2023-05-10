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金礦股是天然槓桿黃金的投資產品？

財金 08:15 2023/05/10

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受銀行危機影響，市場避險情緒升溫，美聯儲加息預期大幅減弱，3月以來金價一路上揚，現企穩在每盎司2000美元以上水平。德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家預計，金價在美國通脹數據公布前保持在2020至2030美元高位區間範圍內。受惠金價上升，山東黃金 （01787） 、招金 （01818） 等多隻金礦股早前也集體創新高。事實上金礦股表現向來與金價關係密切，且是金價升跌幅的倍數，金礦股為何會是金價表現的放大器？

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睇好金價前景，選金礦股還是黃金ETF更佳？請詳見以下組圖。

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★★季季新出電子書－新書預告★★
加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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