金礦股是天然槓桿黃金的投資產品？

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【CFA教財務】自住VS投資 買樓考慮因素大不同
受銀行危機影響，市場避險情緒升溫，美聯儲加息預期大幅減弱，3月以來金價一路上揚，現企穩在每盎司2000美元以上水平。德國商業銀行（Commerzbank）經濟學家預計，金價在美國通脹數據公布前保持在2020至2030美元高位區間範圍內。受惠金價上升，山東黃金 （01787） 、招金 （01818） 等多隻金礦股早前也集體創新高。事實上金礦股表現向來與金價關係密切，且是金價升跌幅的倍數，金礦股為何會是金價表現的放大器？
睇好金價前景，選金礦股還是黃金ETF更佳？請詳見以下組圖。
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撰文 : 許江明
欄名 : 投資學堂