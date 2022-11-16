港股由低位累升2成  認識「技術牛市」

港股經歷10月份的低潮後，於11月走勢上明顯轉勢，在低位續反彈，至今已累升逾20%，踏入「技術牛市」，令港股後市獲看好。港股上次在低位累升20%、踏入「技術牛市」是今年3月時。當時港股由低位累升22%，惟恒指升至22000水平後無以為繼，其後走勢回落。

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牛市 （bull market）及熊市（bear market）分別代表向上和向下的市場趨勢。牛市通常在經濟復甦及強勁增長時出現，並且企業利潤見增長，指數、股價向上，投資者信心提升，對股票的需求亦持續增加，形成良性循環。熊市則相反。



市場一般以升跌20%為市場轉勢。由最近的低位上升逾20%，稱踏入「技術牛市」；由高位回落逾20%，則踏入「技術熊市」。

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責任編輯：錢家鋒

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