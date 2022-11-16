騰訊分派美團股份作股息 認識何謂「實物分派」

騰訊 （00700） 今日公布業績，同時宣布以實物分派美團 （03690） 作為中期股息。騰訊表示，會以每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基準，向名列股東名冊上股東的持股比例，分派約9.58億股美團的特別中期股息。

上市公司遭股東以「實物分派」形式分派的舉動並不少見。實物分派指公司將其持有的投資（主要是上市資產），以實物分派的方式派予股東。對公司而言，以實物分派方式派股息，可以保留現金。因為不涉及現金支付，公司仍可保留現金作其他投資用途，同時股東可收到實物作回饋。

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責任編輯︰錢家鋒

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