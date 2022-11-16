  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 22:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騰訊分派美團股份作股息 認識何謂「實物分派」

財金 17:51 2022/11/16

分享：

分享：

騰訊 （00700） 今日公布業績，同時宣布以實物分派美團 （03690） 作為中期股息。騰訊表示，會以每10股騰訊獲發1股美團B類普通股基準，向名列股東名冊上股東的持股比例，分派約9.58億股美團的特別中期股息。

上市公司遭股東以「實物分派」形式分派的舉動並不少見。實物分派指公司將其持有的投資（主要是上市資產），以實物分派的方式派予股東。對公司而言，以實物分派方式派股息，可以保留現金。因為不涉及現金支付，公司仍可保留現金作其他投資用途，同時股東可收到實物作回饋。

要了解實物分派，請按圖片瀏覽

    點擊圖片放大
    +6
    +5

責任編輯︰錢家鋒

 

★★季季新出電子書★★

新書預告

加息步伐未停，通脹起伏不定，加息對股債追揸沽有何影響？務必留意即將推出的《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》！定存息率逾五厘，是存現金做定存賺盡高息的大好機會嗎？記得追看即將推出之《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入；更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

下一篇文章

為何Twitter 暫停用戶認證收費計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【收息攻略】港元轉做外幣定存要留意乜？
【收息攻略】港元轉做外幣定存要留意乜？
月入多少先做到中產？
月入多少先做到中產？
天然槓桿黃金 金礦股為何是金價放大器？
天然槓桿黃金 金礦股為何是金價放大器？
中概股回流 赴港上市4途徑
中概股回流 赴港上市4途徑
為何Twitter 暫停用戶認證收費計劃
為何Twitter 暫停用戶認證收費計劃
港股由低位累升2成 認識「技術牛市」
港股由低位累升2成 認識「技術牛市」