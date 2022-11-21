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衰退不似預期 「口紅效應」變「威士忌效應」？

財金 16:10 2022/11/21

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每當經濟蕭條，「口紅效應」便會應運而起，然而當前即使歐美選擇與病毒共存，經濟衰退似乎還是在所難免，不過有龍頭化妝品牌指「口紅效應」卻失靈，反而酒精的消費行情卻繼續高漲。本文介紹甚麼是「口紅效應」及當前何以情況有別。

「口紅效應」在新冠肺炎疫情下似乎一直未能出現，知識頻道早有文章探討。詳見：「口紅效應」　新冠疫情下失靈？

先認識甚麼是「口紅效應」

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不過口紅效應在疫情之下情況有變。

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口紅效應為何失靈，以及為何威士忌消費反而有力上升，詳見以下組圖。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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