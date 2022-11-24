美股VIX指數趨近20 股市將轉勢？

美股近期持續攀升，其中道指正逼近8月高位，見近3個個月。另方面，反顯市場恐慌情緒的VIX指數亦走低，今美股後市獲看好。

不過，瑞銀常務董事Art Cashin則警告，當衡量投資人恐慌程度的VIX指數來到20時，即為辨認趨勢反轉的訊號。

VIX指數上次跌破20時，為8月中。當時美股普標500指數，正處今年4月以來的當位。其後VIX指數回升，普指則開始回落。

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美股「恐慌指數」正式名稱是「芝加哥期權交易所波動率指數」（簡稱VIX），根據標指期權價格預測未來波動程度，反映市場恐慌情緒。

一旦「恐慌指數」處於異常高位，反映投資者恐慌拋售，股市往往嚴重超賣，其後很可能反彈，故被市場視為判斷美股觸底時機的反向指標。

要了解數VIX指數，可按圖片瀏覽

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責任編輯︰錢家鋒

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