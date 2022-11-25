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電商新勢力 「興趣電商」最終變身「貨架電商」？

財金 14:38 2022/11/25

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今年「雙11」阿里巴巴（09988）未有公布表現，但市場預期其龍頭地位份額逐漸被新興電商蠶食，其中「興趣電商」代表抖音「雙11」期間商家數量按年增86%；快手（01024）的電商短視頻訂單量也按年增長超過5.15倍，買家數升逾4成。

首先要認識甚麼是「興趣電商」及「貨架電商」

    點擊圖片放大
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抖音等興趣電商最終會變成如淘寶等的貨架電商？詳見以下組圖

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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