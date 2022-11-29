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澳門發6賭牌   賭牌「三正三副」成歷史 

財金 12:58 2022/11/29

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澳門賭牌續牌塵埃落定，新賭牌「7爭6」結果揭曉，現有6大澳門賭牌牌主成功「冧莊」，獲當局發出博彩經營批給臨時判給，有望再續牌10年，而新加入爭奪澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下GMM未能入選，並為現有濠賭股掃除不確定因素。

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最新的6個賭牌，按「臨時判給」的評分依次為：

1.美高梅金殿超濠 － 美高梅中國 （02282） 旗下
2.銀河娛樂場 － 銀河娛樂 （00027） 旗下
3.威尼斯人澳門 － 金沙中國 （01928） 旗下
4.新濠博亞（澳門）－ 新濠國際 （00200） 控股的新濠博亞（美：MLCO）投資
5.永利度假村（澳門）－ 永利澳門 （01128） 旗下
6.澳娛綜合度假－ 澳博 （00880） 旗下

 ；

澳門賭牌續期的過程持續多時，受市場關注。現時當局發出6張正式賭牌的做法，令澳門20年來賭牌「三正三副」的情況正式成為歷史。

回顧2002年澳開放賭權時，當時澳門政府通過競投招標的形式，僅發出3張博彩經營權牌照（即「正牌」），獲發牌的分別為澳博 （00880） 、永利 （01128） ，以及銀娛 （00027） 和金沙 （01928） 合組的財團。

當澳門政府與銀娛簽約時，銀娛聲稱與其合作夥伴金沙意見不合，經談判後，澳門政府終准許銀娛分把賭牌分拆予金沙，兩家分道揚鑣。

其他兩牌主澳博及永利亦要求分拆，最終澳門政府准予賭牌以「轉批給」的方式分拆，令賭牌總數3變6。

要了解澳門正副賭牌，請按圖片瀏覽

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責任編輯︰錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 新濠博亞（美：MLCO） 博彩 澳門 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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