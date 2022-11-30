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馬斯克指控Apple停止在Twitter落廣告  蘋果抽廣告 Twitter有多傷？

科技 17:31 2022/11/30

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全球首富、電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），入主社交平台Twitter後，即鬧出新風波。馬斯克公開指控蘋果（Apple）曾威脅要從App Store下架Twitter。馬斯克更指Apple已停止在Twitter投放廣告，質疑Apple仇視言論自由。

據報道，蘋果一直是推特最大的廣告商之一，根據廣告數據分析公司Pathmatics的數據，Apple本月10日至16日期間在Twitter的廣告支出料為13.16萬美元，低於上月馬斯克完成收購Twitter前一周的22萬美元。

另外，據《華盛頓郵報》取得的文件顯示，蘋果是Twitter今年第一季最大廣告主，給Twitter的廣告預算達4,800萬美元，佔Twitter第一季收入4%。

要了解蘋果在Twitter廣告的比重，請按圖片瀏覽

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責任編輯︰錢家鋒
 

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撰文 : 錢家鋒

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