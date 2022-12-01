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馬斯克籲聯儲局立即減息防衰退  了解息口與經濟周期

宏觀 18:05 2022/12/01

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全球首富馬斯克（Elon Musk）在社交平台Twitter回應帖文時，認為經濟下行風險日益成憂慮，聯儲局必須立即減息，否則就有可能「擴大嚴重衰退的可能性」。

對於美國息口的走向，市場預期，儲局仍要加息兩次，至聯邦基金利率達至5厘水平才會見頂。至於減息的預期，市場估計最快要到明年底。

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聯儲局主席鮑威爾日前亦暗示，最快12月放慢加息步伐，但強調對抗通脹的工作還遠未結束，短期內沒有減息的計劃。

隨着美國脹通率續降，市場早已關注加息對美國經濟的影響。早前儲局已由今年6月起連續4次加息0.75厘，為近年少有的急速加息步伐。

鮑威爾的言論令市場關注會否是「伏爾克時刻」再現。

伏爾克（Paul Volcker）是上世紀80年代美國聯儲局主席。伏爾克於1979起擔任美聯儲主席，當時美國接連遭遇兩次石油危機衝擊。加上美國正陷入高通脹、高失業、低增長的滯脹危機，美元與金融體系搖搖欲墜為。為遏制通脹水平，伏爾克不斷提高聯邦基準利率。

在任內，伏爾克曾經單次加息4厘，更於於1980年4月，聯邦基準利率達至歷史前所未有的21厘。

要了解儲局貨幣政策，請按圖片瀏覽

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編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

經濟衰退 經濟 馬斯克 加息 美國聯儲局 鮑威爾 美元

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