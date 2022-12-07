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又到12月 股市多數升？  了解「粉飾櫥窗」效應

財金 12:06 2022/12/07

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港股11月份表現強勁，單月勁升26.6%，升幅為1998年10月以來最勁。11月份的大市反彈，令市場對12月份港股的表現惹憧憬，加上12月份有「粉飾櫥窗」效應的說法，令市場憧憬12月續升。

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「粉飾櫥窗」（window dressing）是指基金經理在季度或年底基金結算前的策略，目的是「執靚」投資組合，向客戶報告良好表現，情況就如商舖在聖誕節前後特意粉飾櫥窗一樣。

基金經理通常會透過換馬和炒高手上股票兩招去粉飾櫥窗，因而有可能短暫利好股市。從統計上來看，「粉飾櫥窗」效應也有數據支持的，以標指為例，過去10年的12月份錄得7升3跌。

要了解粉飾櫥窗，可按圖片瀏覽

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責任編輯︰錢家鋒

 

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撰文 : 錢家鋒

通脹 港股 股票

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