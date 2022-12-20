通用電氣即將一拆為三 為何要拆？

通用電氣(G.E.)去年宣布將拆分為三個獨立的公司，並於今年 7 月詳細公開相關計劃，每間公司有具體的使命，分別是 G.E. Healthcare， G.E. Vernova 和 G.E. Aerospace，現時分階段分拆，在2024年完成整個過程。本文將會介紹三間分拆出來的公司，以及解釋為何要分折。

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