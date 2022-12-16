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Netflix睇廣告方案出師不利  了解Netflix平價月費

科技 16:48 2022/12/16

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美國影像串流平台Netflix周四股價急跌，市場指其新推出，在多個地區試行的含廣告訂閱方案，甫上線便出師不利，受歡迎程度不如預期，因而拖累股價。

由今年11月起，Netflix新平價訂閱方案Basic with Ads，即是會在影片播放其間插播廣告。新方案會在12個地區陸續推出，其中美國收費為每月6.99美元，比先前最優惠的「基本」方案9.99美元更便宜。在節目開始前和播放期間，會插播15秒或30秒廣告，每小時最多4到5個廣告，而且平價方案不支援下載影片。Netflix希望藉此吸引價格敏感型消費者，以扭轉訂戶流失危機。

要了解Netflix睇廣告方案，可按圖片瀏覽

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責任編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

美國 串流 廣告 Netflix 廣告

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