全球債市「負利率」即將被終結 了解「負利率政策」 對經濟影響

日前日本央行本周突然「放鷹」，意外地放寬了「控制孳息率曲線（Yield Curve Control）」措施，容許10年期國債孳息率上限升至0.5厘，此舉被視日本放棄負利率政策的先兆。

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消息令日本債市的債息持續上升，日本10年期國債收益率已升至略低於0.5%的水平，10年期以下的短期國債收益率也已轉為正值。

另外，據Factset的最新數據顯示，在各國央行努力加息以對抗通脹的行動下，全球負利率債券總額已經銳減，從兩年前的18.4萬億美元降至目前的2,540億美元。

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責任編輯︰錢家鋒

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