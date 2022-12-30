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全球債市「負利率」即將被終結 了解「負利率政策」 對經濟影響

財金 11:51 2022/12/30

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日前日本央行本周突然「放鷹」，意外地放寬了「控制孳息率曲線（Yield Curve Control）」措施，容許10年期國債孳息率上限升至0.5厘，此舉被視日本放棄負利率政策的先兆。

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消息令日本債市的債息持續上升，日本10年期國債收益率已升至略低於0.5%的水平，10年期以下的短期國債收益率也已轉為正值。

另外，據Factset的最新數據顯示，在各國央行努力加息以對抗通脹的行動下，全球負利率債券總額已經銳減，從兩年前的18.4萬億美元降至目前的2,540億美元。

要了解負利率政策，可按圖片瀏覽

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責任編輯︰錢家鋒

 

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撰文 : 錢家鋒

貨幣政策 負利率 債券 經濟 通脹 日本央行

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