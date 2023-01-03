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加息幅度次次中 是神準分析還是「聯儲局綫人」？

財金 14:43 2023/01/03

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《華爾街日報》首席經濟記者Nick Timiraos 被市場視為是Fed whisperer（中文媒體翻譯為聯儲局綫人或聯儲局傳聲筒），每逢議息會議前，中外媒體幾乎均必引用他的「預測」，甚至平日也跟隨其社交平台以洞悉他的最新看法。全因Timiraos在2022年每次議息會議前均能成功準確預測結果。到底他是憑藉準確分析測算聯儲局加息幅度，抑或是貼近消息發放的人士，本文綜合媒體引述市場對Timiraos的看法，以及他本人回應，認識這位經濟趨勢新指標。

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Nick Timiraous並非對所有經濟趨勢都預測準確，而事實上他不認為他應該要對經濟發展發表看法。詳見以下組圖。

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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