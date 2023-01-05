港股1月開局報升  今年「1月效應」可期待？

港股延續2022年底的升勢，2023年1月份開局，恒指重上21000點大關，令市場對「1月效應」的憧憬升溫。

「1月效應」（January effect）之說源於美股，據股市傳統智慧指，每年1月份股市升多跌少，因而1月買入股票較容易獲利。「1月效應」的成因，有指是因為美國的稅務因素。由於美國有資本增值稅，投資者為慳稅，多於12月沽出虧蝕的股票，因為要把帳面虧損變現實際虧損，才能獲得稅務寬免。到1月份投資者再重整投資組合入市買股，因而帶旺股市。

不過香港並無股票增值稅，因而並不存在稅務因素催生1月效應，而且近20年來，港股1月份升市亦不明顯。

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責任編輯︰錢家鋒

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