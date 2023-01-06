【收息攻略】加息周期未完 如鯊般游擊賺盡高息定期

聯儲局2022年7次加息，全年合共加息4.25%，然而新近公布的美國12月就業數據依然強勁，市場憂慮當前息口仍未遏制通脹，未來息口見頂位可能上調並延長加息周期。有逾10萬元閒資的投資者在當前港銀紛紛搶存款的時間，放銀行做定期賺高息是最穩陣做法，如要賺到盡，以下這些方法不宜錯過。

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市場上各大銀行紛紛推出搶定存優惠，而且日新月異，賺息要賺到盡，要先下一番功夫。

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