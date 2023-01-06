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【收息攻略】加息周期未完 如鯊般游擊賺盡高息定期

財金 14:49 2023/01/06

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聯儲局2022年7次加息，全年合共加息4.25%，然而新近公布的美國12月就業數據依然強勁，市場憂慮當前息口仍未遏制通脹，未來息口見頂位可能上調並延長加息周期。有逾10萬元閒資的投資者在當前港銀紛紛搶存款的時間，放銀行做定期賺高息是最穩陣做法，如要賺到盡，以下這些方法不宜錯過。

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市場上各大銀行紛紛推出搶定存優惠，而且日新月異，賺息要賺到盡，要先下一番功夫。

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要賺息賺到盡的方法，請見以下組圖。

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延伸閱讀：如何把舊資金變新資金，詳見：【收息攻略】要賺更高息 舊資金如何變「新資金」？

★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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