【CFA教投資】比特幣ETF創上市新高 投資港加密幣ETF需考慮的三大重點

比特幣3月17日重上2.5萬美元，創去年6月以來新高，連帶在2022年12月才上市的虛擬貨幣ETF——FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） 均創上市新高。

加密幣投資近幾年於全球興起，雖然在2022年下半年經歷了幣災及FTX爆煲等事件，但加密幣作為虛擬資產已成為另類投資的資產類別，而且香港也計劃推動虛擬資產發展。在投資加密幣ETF時要注意甚麼要點？

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