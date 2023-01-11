康希諾擬發行GDR GDR成A股新融資途徑

已在AH上市的生物股康希諾 （06185） （滬：688185）日前公布，公司擬籌劃境外發行全球存託憑證（GDR）並申請在瑞士證券交易所上市。康希諾表示，建議境外發行GDR並上市將進一步推進公司的國際化戰略，提升公司海外聲譽，進一步拓展海外業務、臨床試驗選擇及商務合作機會。

事實上， 2022年2月證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》，將互聯互通存託憑證業務範圍拓展至瑞士、德國等地證券交易所， 隨後，多家A股上市公司宣布選擇歐洲發行GDR。 於 2022年在歐洲已成功上市的中國企業有10家，除一家在倫交所上市外，其他的9家均選擇在瑞交所掛牌上市。 這10家合計募資38.59億美元。

全球存託憑證（Global depository receipt，GDR）是存託憑證的一個種類，是指可在2個以上國家發行的存託憑證。GDR和美國存託憑證（ADR）不同，GDR一般指的是美國市場除外的股票憑證，主要會在歐洲交易所交易。

要了解全球存託憑證，可按圖片瀏覽

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

責任編緝：錢家鋒

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入