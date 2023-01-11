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康希諾擬發行GDR GDR成A股新融資途徑

財金 17:42 2023/01/11

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已在AH上市的生物股康希諾 （06185） （滬：688185）日前公布，公司擬籌劃境外發行全球存託憑證（GDR）並申請在瑞士證券交易所上市。康希諾表示，建議境外發行GDR並上市將進一步推進公司的國際化戰略，提升公司海外聲譽，進一步拓展海外業務、臨床試驗選擇及商務合作機會。

事實上，2022年2月證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》，將互聯互通存託憑證業務範圍拓展至瑞士、德國等地證券交易所，隨後，多家A股上市公司宣布選擇歐洲發行GDR。2022年在歐洲已成功上市的中國企業有10家，除一家在倫交所上市外，其他的9家均選擇在瑞交所掛牌上市。這10家合計募資38.59億美元。

全球存託憑證（Global depository receipt，GDR）是存託憑證的一個種類，是指可在2個以上國家發行的存託憑證。GDR和美國存託憑證（ADR）不同，GDR一般指的是美國市場除外的股票憑證，主要會在歐洲交易所交易。

要了解全球存託憑證，可按圖片瀏覽

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責任編緝：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

歐洲 股票 證監會 互聯互通 A股

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