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威馬汽車借殼上市  了解借殼上市操作

財金 17:10 2023/01/12

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內地電動車廠威馬汽車去年6月提交香港上市申請，惟申請已失效，威馬最新擬透過Apollo出行 （00860） 「借殼」上市。

Apollo出行周三公布，擬向威馬控股收購目標公司WM Motor Global Investment全部已發行股本，代價為20.23億美元（約158.54億港元）。

借殼上市，即逆向收購（Reverse Merger），簡單來說，就是一間非上市公司，把其業務注入一間上市公司，從而反過來獲得了上市公司的控制性股權，其業務等於變相上了市。

逆向收購的操作，是非上市公司股東通過收購一間殼公司（上市公司）的股份控制該公司，再由該公司反向收購非上市公司的資產和業務，使之成為上市公司的子公司，原本非上市公司的股東一般可以獲得大部分上市公司的控股權，從而達到間接上市的目的。透過逆向收購，非上市公司的業務沒有了，卻得到了該上市公司的股票。

要了解借殼上市，可按圖片瀏覽

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責任編緝：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

APOLLO出行（00860） 收購 股票

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