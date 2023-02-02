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金管局升貼現窗基本利率至5厘 認識「貼現」及「貼現率」

財金 10:41 2023/02/02

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財金報道不時會提及「貼現率」，有此可知「貼現率」與經濟和投資息息相關。要想知道「貼現率」，先要認識何謂「貼現」。

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延伸閱讀：【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？

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撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

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