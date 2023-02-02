金管局升貼現窗基本利率至5厘 認識「貼現」及「貼現率」 財金 10:41 2023/02/02 分享： 分享： 財金報道不時會提及「貼現率」，有此可知「貼現率」與經濟和投資息息相關。要想知道「貼現率」，先要認識何謂「貼現」。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 延伸閱讀：【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？ 欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。 ★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★ 新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。 「按此登入盡覽」 「按此登入電子書架」 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 許江明 欄名 : 投資學堂 相關文章 【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？ 2022/08/25 【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？ 你可能感興趣 【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？ 10:57 2022/08/25 【加息殺到】聯儲局官員撐加貼現利率 又關投資事？ 最新專欄文章 議息會議重地 聯儲局保安比五角大樓保安更嚴 今日 議息會議重地 聯儲局保安比五角大樓保安更嚴 國策重點發展 認識普惠金融 2023/02/01 國策重點發展 認識普惠金融 掌握本地樓市脈搏 善用差估署每月《香港物業報告》 2023/01/30 掌握本地樓市脈搏 善用差估署每月《香港物業報告》 兔年追狗股？ 認識「狗股理論」 2023/01/27 兔年追狗股？ 認識「狗股理論」 兔年紅盤可高開？ 認識「羅森塔爾效應」及過去16年數據 2023/01/26 兔年紅盤可高開？ 認識「羅森塔爾效應」及過去16年數據 經濟 貼現債券