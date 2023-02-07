恒指現終極黃金交叉 港股可續走強？

恒指再現「終極黃金交叉」，即恒指50平均天綫升穿250平均天綫。這是港股自2020年12月以來，技術層面上首次再出現終極黃金交叉的利好訊號。

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在股市分析上，「黃金交叉」或「死亡交叉」是指以指數及股價的不同平均綫形成的交叉點，技術分析會把這些交叉點視為買入及賣出訊號。

其中，當較短的平均綫升穿較長的平均綫就會出現「黃金交叉」。當中很多呈現黃金交叉的組合，包括短綫（10天綫升穿20天綫）、中綫（20天綫升穿50天綫）及長綫（50天綫升穿250天綫）。當50天綫升穿250天綫，被稱為「終極黃金交叉」，黃金交叉出現代表股價下跌趨勢停止，後市續漲可能性高，被視為買入訊號。

相反，當短平均綫跌穿長平均綫，便會出現「死亡交叉」，預期後市轉弱，並被視為是賣出訊號。

要了解黃金/死亡交叉，可按圖片瀏覽

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責任編緝：錢家鋒



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