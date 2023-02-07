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百度參戰AI聊天機器人股價飈升 市場領軍ChatGPT如何能爆紅？

科技 12:08 2023/02/07

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百度 （09888） 確認，其類似人工智能聊天機器人的ChatGPT項目，命名「文心一言」，英文名ERNIE Bot。消息令百度股價升逾1成。

百度預計，3月份可完成「文心一言」內部測試，面向公眾開放，目前有關產品正處於推出前的衝刺準備階段。

百度憑人工智能聊天機器人的消息勁升，而早前爆紅的ChatGPT更不斷人氣增長。

OpenAI去年所推出的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，在各行各業均掀起熱潮。踏入2023年，ChatGPT活躍用戶更已突破1億人，用戶成長速度相比TikTok、Instagram等應用程式快。OpenAI亦宣布旗下ChatGPT即將推出付費訂閱服務，每月繳20美元便可優先享用新功能。

ChatGPT是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月推出。該程式使用基於GPT-3.5架構的大型語言模型並透過強化學習進行訓練。

而OpenAI則是美國一間人工智慧（AI）研究實驗室，目的是促進和發展友好的人工智慧，使人類整體受惠。OpenAI成立於2015年底，總部位於加利福尼亞州舊金山，創始人包括電動車廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。

要了解ChatGPT，可按圖片瀏覽

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責任編緝：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

科技產品 馬斯克 人工智能 機械人 美國

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