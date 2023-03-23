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AI聊天機器人大混戰　Google Bard公開測試挑戰微軟Bing Chat

科技 15:55 2023/03/23

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人工智能（AI）聊天機器人大戰愈演愈烈，除了內地科企百度 （09888） 推出的「文心一言」，海外最新是兩大科企Google與微軟（Microsoft）的混戰亦白熱化。 ；；

繼微軟將推出融入OpenAI全球大熱AI聊天機器人ChatGPT的「Bing必應」，由Google主導的AI聊天機器人「Bard」日前亦推出公開測試。Google Bard現時允許美國和英國用戶註冊及試用。暫時Bard只在英美推出，並以英語為言語。 Google稱，隨時間推移，會將Bard擴展至更多國家和語言。

    點擊圖片放大

Google Bard早前在宣傳中曾釀出公關「災難」。早前據路透社報道指，Google「Bard」在Twitter發布的廣告，內容卻出現不準確。廣告只是兩張圖，圖中問「我可以告訴我9歲的孩子關於詹士韋伯太空望遠鏡 （JWST） 的哪些新發現？」

「Bard」回應很多答案，其中一個答案指JWST被用來拍攝太陽系以外行星或系外行星的第一張照片，然而，第一張系外行星照片是由歐洲南方天文台的Very Large Telescope（VLT）在2004年拍攝的，亦已被美國太空總署證實。

Bard是Google推出的人工智能（AI）聊天機器人，由Google所開發系列對話神經語言模型LaMDA提供支援。用戶只需向Bard簡單提問，就能在幾秒鐘內獲得答案，Bard可結合搜尋引擎和AI功能，將複雜的資訊轉換成容易理解的答案。

要了解Google ；；Bard，可按圖片瀏覽

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相關文章：百度參戰AI聊天機器人股價飈升 市場領軍ChatGPT如何能爆紅？

責任編緝：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

科技產品 路透社 Google 人工智能 美股 Alphabet

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