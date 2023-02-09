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Google AI聊天機器人答錯問題 母企股價急挫 了解Google挑戰ChatGPT之作

科技 16:58 2023/02/09

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人工智能（AI）聊天機器人大戰愈演愈烈，最新是兩大科企Google與微軟（Microsoft）的大戰。 微軟將推出融入OpenAI全球大熱AI聊天機器人ChatGPT的「Bing必應」，Google亦宣布推出AI聊天機器人「Bard」，不過卻釀出公關「災難」。

據路透社報道指，Google「Bard」在Twitter發布的廣告，內容卻出現不準確。廣告只是兩張圖，圖中問「我可以告訴我9歲的孩子關於詹士韋伯太空望遠鏡 （JWST） 的哪些新發現？」

「Bard」回應很多答案，其中一個答案指JWST被用來拍攝太陽系以外行星或系外行星的第一張照片，然而，第一張系外行星照片是由歐洲南方天文台的Very Large Telescope（VLT）在2004年拍攝的，亦已被美國太空總署證實。

Google母企Alphabet當日股價急挫逾8%

Bard是Google推出的人工智能（AI）聊天機器人，由Google所開發系列對話神經語言模型LaMDA提供支援。用戶只需向Bard簡單提問，就能在幾秒鐘內獲得答案，Bard可結合搜尋引擎和AI功能，將複雜的資訊轉換成容易理解的答案。

要了解ChatGPT，可按圖片瀏覽

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責任編緝：錢家鋒

★★2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。按此登入盡覽」「按此登入電子書架

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撰文 : 錢家鋒

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