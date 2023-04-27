黑天鵝再現 美國可能出現債務違約？

美國矽谷銀行（Silicon Vally Bank）破產倒閉引發恐慌成為重大「黑天鵝」事件，美國政府隨即出手搶救，然而市場還有一隻更大、更黑的黑天鵝，就是美國政府債務違約。美國財政部長耶倫新近又在公開講話中，敦促美國眾議院議員無條件提高聯邦債務上限，並警告美國債務違約將導致經濟和金融崩潰，一旦美國違約，無疑是今年財金最大「黑天鵝」事件。

美國聯邦政府債務總發行量已觸及31.38萬億美元的上限，若美國國會不提高美國債務上限，政府使用非常規措施的舉債能力將於今年7月至9月耗盡。4月26日美國眾議院通過共和黨版本的調高債務上限方案，但屬民主黨的總統拜登表明反對。

由共和黨控制的眾議院以217票贊成、215票反對，通過議長麥卡錫提出的法案，調高債務上限1.5萬億美元，直至明年3月底。但同時限制財政開支在去年的水平，收緊部分扶貧計劃的要求等。所有民主黨議員都投反對票。 外界相信民主黨控制的參議院不會通過有關法案，結果僵局只會持續。

外界預計，最快年中開始到達債務上限，不能再借新債還舊債，出現債務違約危機。據報道，若於4月這個大部分美國人交稅的關鍵時期，稅收收入不及預期，聯邦政府債務違約有可能早於7月之前便會出現（美國歷史從未出現債務違約）。債務違約這個被不少金融業界人士視為當前一大黑天鵝事件為何會在美國發生，解決方法又有哪些？

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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 ；（Paul Krugman）給予了3個另類解決債務危機的方案，詳見以下組圖

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