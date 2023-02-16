金管局不停接錢  本港銀行體系結餘跌穿千億 何時才停止？

本港再現走資潮，由2月14日起，香港金管局接連承接市場的港元沽盤。市場資金續流走，香港銀行體系總結餘已跌穿千億港元。

美國持續加息，資金從本港流出。近期港元兌美元滙價再觸及7.85的弱方兌換保證，金管局公布多次承接港元沽盤，香港銀行體系總結餘現最新跌至約770港元。

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隨着美國加息持續，走資潮令本港銀行體系結餘續下滑，終跌穿1,000億元大關。至於本港上一次走資潮，於2019年時，本港銀行體系結餘跌至約540億元才喘定。

走資潮的另一影響，便是本港銀行加息的壓力。在美國連續3次加息0.75厘後，香港銀行終於在9月底上調最優惠利率（P），滙豐率先將P調高0.125厘，至5.125厘，為4年來首次上調。其後本港其他主要銀行亦跟隨加息。

至於本港的加息步伐，除了銀行結餘水平，亦受其他因素影響。

在港元與美元聯繫滙率制度下，理論上港息應該跟隨美息變動。倘美國踏入加息周期，當美息續提升，本港加息只是時間問題。不過在美加周期初段，港息未必即時跟加，通常會滯後。

至於港息幾時會跟隨美國加息，則取決於兩大因素，分別是本港銀行體系結餘水平及港美息差。

銀行體系結餘方面，現時逾2,000億港元。當體系結餘充裕，即銀行「水浸」，為港息按兵不動創造條件。上次美國加息周期，是銀行體系結餘跌至低於1,000億元水平。

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責任編輯︰錢家鋒

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