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金管局不停接錢  本港銀行體系結餘跌穿500億 何時才停止？

財金 08:14 2023/04/19

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本港再現走資潮，由4月起，香港金管局再接連承接市場的港元沽盤。市場資金續流走，香港銀行體系最新總結餘已跌穿500億港元，接近2019年的水平。

美國持續加息，資金從本港流出。近期港元兌美元滙價再觸及7.85的弱方兌換保證，金管局公布多次承接港元沽盤，4月19日金管局在紐約時段承接69.16億港元沽盤，沽出美元，4月20日本港銀行體系總結餘跌至492.3億港元。

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隨着美國加息持續，走資潮令本港銀行體系結餘續下滑，終跌穿1,000億元大關。至於本港上一次走資潮，於2019年時，本港銀行體系結餘跌至約540億元才喘定。

走資潮的另一影響，便是本港銀行加息的壓力。在美國連續3次加息0.75厘後，香港銀行終於在9月底上調最優惠利率（P），滙豐率先將P調高0.125厘，至5.125厘，為4年來首次上調。其後本港其他主要銀行亦跟隨加息。

至於本港的加息步伐，除了銀行結餘水平，亦受其他因素影響。

在港元與美元聯繫滙率制度下，理論上港息應該跟隨美息變動。倘美國踏入加息周期，當美息續提升，本港加息只是時間問題。不過在美加周期初段，港息未必即時跟加，通常會滯後。

至於港息幾時會跟隨美國加息，則取決於兩大因素，分別是本港銀行體系結餘水平及港美息差。當體系結餘充裕，即銀行「水浸」，為港息按兵不動創造條件。

上次美國加息周期，是銀行體系結餘跌至低於1,000億元水平。當滯後的港銀重新加息，支持港滙，金管局亦無須再接港元。

要了解港美加息步伐，請按圖片瀏覽

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撰文 : 錢家鋒

貨幣政策 走資 港元 香港金融管理局 加息 香港 兌換保證 聯繫滙率 銀行

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