中國人口負增長 人口紅利不再？

中國過去一直以低廉勞動力成本，及龐大消費市場的「人口紅利」，推動經濟急速增長。惟中國2022年全國人口14.12億人，較2021年減少85萬人，是61年來首次出現負增長；外界關注，內地人口趨降，未來可能無法再依靠人口紅利作為經濟增長的推動力。

「人口紅利（Demographic dividend）」是指一個國家勞動年齡人口佔總人口比重較高，撫養率較低，為經濟發展創造有利的人口條件，整個國家經濟呈高儲蓄、高投資和高增長的局面。

事實上，中國有3大因素證明傳統人口紅利未結束：1）人口撫養率低於50%；2）人口規模巨優勢仍在；3）勞動人口仍充裕。

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