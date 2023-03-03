波羅的海乾散貨指數急升 反映環球經濟晴雨表

反映國際貿易情況的領先指數的波羅的海乾散貨指數（BDI）近日連日急升，最新重上1100關水平，為今年以來高位。

需要注意的是，每年首季為海運傳統淡季，但此時乾散貨運市場出現「淡季不淡」現象，令市場關注。有分析指，隨着疫情對經濟影響的減弱，全球對乾散貨的貿易需求也逐步回歸常態。

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波羅的海乾散貨指數（Baltic Dry Index，簡稱BDI）是根據全球數十條乾散貨航綫的綜合運費而制定出來，所謂乾散貨是指沒經過包裝、以自然形態運送的粒粉狀貨物，即上游初級產品，如鐵礦石、水泥等。

事實上，波羅的海乾散貨指數由3個分類指數組成，分別代表3個級別噸位的乾散貨船運費，涵蓋主要航道。 數字上升，代表乾散貨需求增加，推升對貨船的需求，從而帶動運費上升，反之亦然。因此，波羅的海乾散貨指數是反映國際間貿易的領先指標，由於乾散貨涵蓋經濟生產的重要原材料，故可反映環球經濟好壞。

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責任編輯︰錢家鋒

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