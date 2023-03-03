  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

波羅的海乾散貨指數急升 反映環球經濟晴雨表

財金 18:12 2023/03/03

分享：

分享：

反映國際貿易情況的領先指數的波羅的海乾散貨指數（BDI）近日連日急升，最新重上1100關水平，為今年以來高位。

需要注意的是，每年首季為海運傳統淡季，但此時乾散貨運市場出現「淡季不淡」現象，令市場關注。有分析指，隨着疫情對經濟影響的減弱，全球對乾散貨的貿易需求也逐步回歸常態。

    點擊圖片放大

波羅的海乾散貨指數（Baltic Dry Index，簡稱BDI）是根據全球數十條乾散貨航綫的綜合運費而制定出來，所謂乾散貨是指沒經過包裝、以自然形態運送的粒粉狀貨物，即上游初級產品，如鐵礦石、水泥等。

事實上，波羅的海乾散貨指數由3個分類指數組成，分別代表3個級別噸位的乾散貨船運費，涵蓋主要航道。 數字上升，代表乾散貨需求增加，推升對貨船的需求，從而帶動運費上升，反之亦然。因此，波羅的海乾散貨指數是反映國際間貿易的領先指標，由於乾散貨涵蓋經濟生產的重要原材料，故可反映環球經濟好壞。

要了解波羅的海乾散貨指數，請按圖片瀏覽

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 ；

責任編輯︰錢家鋒

★★2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

經濟衰退 波羅的海 經濟 指數 貿易

下一篇文章

為何有人動議踢庫克出蘋果董事會？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

領展供股最後倒數 不想揸碎股現在便要這樣做
領展供股最後倒數 不想揸碎股現在便要這樣做
供股權有價？ 領展供股須知的所有關鍵日期
供股權有價？ 領展供股須知的所有關鍵日期
【收息攻略】善用網上銀行續定存 舊資金也能享近5厘高息？
【收息攻略】善用網上銀行續定存 舊資金也能享近5厘高息？
為何有人動議踢庫克出蘋果董事會？
為何有人動議踢庫克出蘋果董事會？
解除口罩令 何以對本港零售至關重要？
解除口罩令 何以對本港零售至關重要？
什麼是AIGC？
什麼是AIGC？