不用輕軌 可用「雲巴」？

啟德單軌鐵路是一項已被擱置的鐵路計劃，主要因為經財政評估後，預料無法達至收支平衡，認為開支大於整體效益，不過近幾年隨著國內城市的快速發展，出現了一種在天上跑的軌道交通工具，標榜能夠解決造價高的問題。

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責任編輯︰沈進龍

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