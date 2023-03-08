不用輕軌 可用「雲巴」？ 科技 10:50 2023/03/08 分享： 分享： 啟德單軌鐵路是一項已被擱置的鐵路計劃，主要因為經財政評估後，預料無法達至收支平衡，認為開支大於整體效益，不過近幾年隨著國內城市的快速發展，出現了一種在天上跑的軌道交通工具，標榜能夠解決造價高的問題。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 責任編輯︰沈進龍 matthewshum@hket.com ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心 今日 曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心 【國企重估手冊】息高13厘 最低3倍PE 之紅籌篇（附98家央企名單） 今日 【國企重估手冊】息高13厘 最低3倍PE 之紅籌篇（附98家央企名單） 你可能感興趣 曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心 今日 10:13 曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心 【國企重估手冊】息高13厘 最低3倍PE 之紅籌篇（附98家央企名單） 今日 12:15 【國企重估手冊】息高13厘 最低3倍PE 之紅籌篇（附98家央企名單） 電車 交通 人口 鐵路