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國務院機構改革 聚焦金融監管

宏觀 13:00 2023/03/10

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黨和國家機構改革方案終於出爐，是2023年全國兩會重點之一。國務院機構改革方案共提出13項改革，涵蓋金融監管、科技創新、民生及農業4大領域。當中金融監管涉及6項改革最多，其次是科創及民生，分別各佔3項改革。

金融監管方面，改革方案提出，組建國家金融監督管理總局，負責證券業外的金融業監管，不再保留中國銀行保險監督管理委員會（中銀保監）。中證監亦由國務院直屬事業單位升級為國務院直屬機構。人民銀行設立省級分行，不再保留縣（市 )支行。而人行、中證監、外管局、及國家金監總局等金融管理部門工作人員，將納入國家公務員統一規管管理。

要了解中國2023年國務院機構改革，可按圖片瀏覽

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