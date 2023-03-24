環球經濟冷暖 還看中國的「世界超市」城市

通脹也好、加息也好，甚至地緣政治因素也好，各類因素交織相互對經濟趨勢帶來重大影響，然而實際傳導到市場、民生，可能又與原先預測有差異，反映另一種景象。要得知環球經濟寒暑真象，恍如「世界超市」、全球最大的小商品集散中心浙江義烏市面氣氛，能為投資界提供一個重要參考。

內地官媒《證券時報》新近報道，3月以來，義烏國際商貿城日均客流量達20萬人次，已達到2019年疫情前水平，由於當地屬外向型經濟，正好是觀察世界外貿經濟表現的最佳窗口。「義烏不是一天建成的」，本文介紹義烏如何發展成為「世界超市」及疫後復甦情況。

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內地2022年迎來疫情高峰，義烏生意亦隨之一落千丈，但踏入2023年，當地生意已迅速復常

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睇義烏人流生意可知環球經濟表現，全因多國商家均來此地採購掃貨。更有趣的是，當地發展出一種「義烏指數」，不單對經濟，連對政治事件也有參考價值。

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