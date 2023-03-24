  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
知識

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

環球經濟冷暖 還看中國的「世界超市」城市

消費 16:13 2023/03/24

分享：

分享：

通脹也好、加息也好，甚至地緣政治因素也好，各類因素交織相互對經濟趨勢帶來重大影響，然而實際傳導到市場、民生，可能又與原先預測有差異，反映另一種景象。要得知環球經濟寒暑真象，恍如「世界超市」、全球最大的小商品集散中心浙江義烏市面氣氛，能為投資界提供一個重要參考。

內地官媒《證券時報》新近報道，3月以來，義烏國際商貿城日均客流量達20萬人次，已達到2019年疫情前水平，由於當地屬外向型經濟，正好是觀察世界外貿經濟表現的最佳窗口。「義烏不是一天建成的」，本文介紹義烏如何發展成為「世界超市」及疫後復甦情況。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

內地2022年迎來疫情高峰，義烏生意亦隨之一落千丈，但踏入2023年，當地生意已迅速復常

    點擊圖片放大
    +2

睇義烏人流生意可知環球經濟表現，全因多國商家均來此地採購掃貨。更有趣的是，當地發展出一種「義烏指數」，不單對經濟，連對政治事件也有參考價值。

    點擊圖片放大

欲看完整內容，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場。

按此登入盡覽
按此登入電子書架

...

撰文 : 許江明

欄名 : 投資學堂

最新專欄文章

華為開闢新戰場 甚麼是ERP？
今日
華為開闢新戰場 甚麼是ERP？
【收息攻略】要賺更高息 舊資金如何變「新資金」？
2023/03/23
【收息攻略】要賺更高息 舊資金如何變「新資金」？
與物業利潤掛鈎 港鐵減車費機會增？
2023/03/23
與物業利潤掛鈎 港鐵減車費機會增？
瑞銀收購瑞信 是解決危機最佳選擇？
2023/03/22
瑞銀收購瑞信 是解決危機最佳選擇？
「A盤」「B盤」揭示升跌走勢 認識股票報價機代號增勝算
2023/03/22
「A盤」「B盤」揭示升跌走勢 認識股票報價機代號增勝算
經濟 宏觀分析 中國市場 商品 經濟數據表現 經濟衰退 超市

下一篇文章

澳門元如何做到與港元視為等值？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版