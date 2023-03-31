內地科網掀起分拆潮 解體或分拆都有利股東？

繼阿里宣布有意分拆後，主要競爭對手京東集團 （09618） 似乎想後來居上，新近公布計劃通過將京東工業股份，在聯交所主板獨立上市的方式。除了分拆京東工業，京東計劃分拆京東產發在港上市，並已經向聯交所提交上市申請表格。當前內地科網股湧現一波分拆潮，為何能刺激股價上升？

近年內地對龍頭科技公司增強監管，藉以提市場反壟斷，早有分析政府或出手解體龍頭科技，或是企業自身分拆以應對監管，不過無論是被解體或自動分拆，都股東而言都是好事嗎？

馬雲3月下旬經香港返回中國，阿里巴巴 （09988） 隨即有異動，阿里巴巴董事會主席兼執行長張勇發布全員信，宣布啟動「1+6+N」 重組計劃，重組後的6個子單位或獨立分拆上市。

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反壟斷壓力來自政府，在美國，也試過要求壟斷了行業的巨無霸分拆。

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