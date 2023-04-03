ChatGPT對手  Meta參戰推開源AI應用工具

全球科技巨頭紛紛加入人工智慧（AI）競賽，Facebook母公司Meta亦天推出語言模型LLaMA。

自人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT推出後，全球掀起AI熱潮，科企微軟（Microsoft）及Google都相繼加入這場AI大戰。Meta日前亦宣布，推出大型AI語音模型「Large Language Model Meta AI（LLaMA）」。

與ChatGPT或Bing不同，這不是一個任何人都可以與之交談的系統。它是一種研究工具，在產出文本、對話、整理文檔以及進行更複雜任務等方面展現巨大潛力，例如解決數學問題或是進行科學研究。

雖然Meta表明目前尚未將LLaMA應用在Meta的產品，但計劃將這項技術開放給AI研究人員。另將根據非商業許可提供給與政府、民間社會和學術界有關聯的研究人員和機構使用。

要了解LLaMA，請按圖片瀏覽

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯︰錢家鋒

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽。

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...