AI概念因ChatGPT備受關注,世界級大廠包括Google、Meta等都爭相開發大型語言模型,以追趕OpenAI。於3月27日,彭博專欄作家Parmy Olson在其文章中” Tech’s AI Armies Are Huge, Yet Struggling to Innovate“說明為何大型科企擁有龐大的人工智能團隊,卻做不出ChatGPT,其中創新的地方在於使用了新興AI分析工具Glass.ai,找出一項關鍵數據。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

責任編輯︰沈進龍

matthewshum@hket.com

...