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認識香港銀行體系結餘 為何與走資有關？

財金 15:58 2023/04/28

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香港銀行體系結餘是指本港註冊銀行在香港金融管理局（金管局）開設的戶口，每日結算後的餘額。這些戶口主要用於銀行間的資金轉移，以及與金管局進行外滙交易。銀行體系結餘反映了市場上的港元流動性，即港元的供求關係。

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銀行體系結餘的作用是維持香港的聯繫滙率制度，即將港元與美元掛鈎，並在7.75至7.85之間保持穩定。金管局通過買賣外匯來調節港元流動性，從而影響銀行體系結餘的水平。當港元滙率觸及7.75或7.85的兌換保證時，金管局會分別賣出或買入無限量的港元，以維持滙率在兌換保證範圍內。

銀行體系結餘的意義是反映了市場對港元的信心，以及香港金融市場的狀況。當市場對港元有信心時，港元需求會增加，而供應會減少，導致港元升值，即匯率向強方兌換保證靠攏。此時，金管局會賣出港元，增加市場流動性，使銀行體系結餘上升。相反地，當市場對港元沒有信心時，港元需求會減少，而供應會增加，導致港元貶值，即匯率向弱方兌換保證靠攏。此時，金管局會買入港元，減少市場流動性，使銀行體系結餘下降。

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

宏觀分析 外滙 港元 香港 聯繫滙率 金融 銀行

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