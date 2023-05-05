汽車交付量和銷售量有何分別？

多家內地車企連日公布4月表現數據，除了發展分化外，投資者還會發現有些車企提供的是當月交付量，而部分則是提供銷售量數據，兩者之間都是行業中最重要數據，惟兩者有何差別，投資者在分析車企表現更應依仗哪一個數據？

吉利 ；（00175） ；宣布， 旗下高端智能電動汽車公司極氪（ZEEKR）4月交付汽車共8,101部，按年增加約279%。另一邊廂，比亞迪（01211） ；公布，4月新能源汽車銷量210,295輛，按年升98.3%，本年累計762,371輛，按年升94.3%。兩者分別提供了銷售量和交付量兩樣不同數據。

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